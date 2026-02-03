Amor sin reglas: ¿Qué es la Anarquía relacional y en que se diferencia del poliamor y las relaciones abiertas?

No es ni poligamia, ni relación abierta. Esta «nueva» forma de relacionarse se basa en un estilo de vida que cree que las conexiones nacen de forma espontánea y no poseen ninguna norma, etiqueta o reglas impuesta por la sociedad, sino que se ve de forma libre y que se deben comunicar.

Pero no lo confundas con el poliamor. La principal diferencia es que mientras en el poliamor existen jerarquías en cuanto al sexo y el cariño que se les tiene a las diferentes parejas, donde también existen acuerdos o compromisos sobre la exclusividad y la organización de las relaciones, la anarquía sentimental no las tiene, no existen niveles, ni etiquetas, ya que todas sus relaciones tienen el mismo nivel de importancia, respeto y cuidado.

Cabe destacar que, esto no significa que no exista responsabilidad en los vínculos, estos si las tienen pero se ve en cada caso de forma individual dentro de la relación.

Testimonio de quienes eligen vivir sin reglas impuestas

De hecho existe un tipo de guía que ayuda a entender mejor este tipo de relación. En el articulo del medio Clarín, una usuaria llamada Claudia explica su experiencia.

«Hasta que hace tres años empecé a salir con una chica que me dijo ‘estoy saliendo con un chico y con otra chica también’ y dije ‘probemos y veamos cómo se siente’ y lo hice», le comentó al medio citado anteriormente.

«Fui en el camino armando mis reglas, jugando con eso (…) Hablar de mis vínculos con otros vínculos me hacía sentir cómoda, bien, busqué la fluidez», continuó.

«Ahí fui leyendo y encontré que el anarquismo relacional era lo que me iba a mí», cerró.

