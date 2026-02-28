Se llevó la Gaviota de Plata y Oro: Así fue el show de Milo J para dar cierre al Festival de Viña 2026

Este viernes 27 de febrero llegó a su fin el Festival de Viña del Mar 2026 con la denominada “noche urbana”. Tras las aplaudidas presentaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha y Pablo Chill-E, el encargado de cerrar la edición número 65 del certamen fue Milo J.

El artista argentino subió al escenario de la Quinta Vergara cerca de las 2:45 de la madrugada, con un público que se mantenía eufórico tras el show anterior.

Así fue el show de Milo J para dar cierre al Festival de Viña 2026

Al comenzar su presentación aparecieron en la decoración unas fotografías a modo de homenaje. Entre las personas que se encontraban ahí, destacó Víctor Jara y Violeta Parra.

Milo J sorprendió también al compartir escenario con Agárrate Catalina, reconocida murga uruguaya que fusiona carnaval, teatralidad y crítica social con música folclórica. La colaboración permitió mezclar lo urbano con lo tradicional, en una apuesta artística que marcó uno de los sellos distintivos de la noche.

Entre los momentos más celebrados estuvo la invitación a la cantante chilena Akriila para interpretar juntos el tema “Llora llora”, generando una de las ovaciones más fuertes de su show.

La emoción también se tomó el recinto cuando, en medio de “Ama de mi Sol”, los influencers Joseph Arancibia y Fran Caldera protagonizaron una propuesta de matrimonio en pleno show. Arancibia se arrodilló frente al público, mientras Milo J reaccionaba sorprendido: “No me la contés, ¿qué está pasando? Felicitaciones che”, para luego dedicarles la canción.

Cerca de las 3:47 am, el argentino interpretó uno de sus mayores éxitos, “Rara Vez”. Tras recibir ambos premios del certamen, puso fin a su presentación y, con ello, bajó el telón de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, con una noche que consolidó el protagonismo del género urbano en el escenario más importante del país.

