«Vecinos al límite»: Canal 13 confirma a sus primeros participantes del nuevo reality… y algunos que se podrían sumar

El canal de los realities no para. Recientemente, Canal 13 dio a conocer el nombre de su nuevo reality: «Vecinos al límite».

Además, ya comenzaron a confirmarse los primeros nombres del nuevo proyecto de la señal televisiva.

Es importante destacar que el nuevo espacio estará compuesto por cuatro equipos que convivirán en un barrio. Este estará compuesto por desconocidos y famosos.

En ese contexto, los equipos deberán competir para estar entre las mejores cuatro casas. Los demás estarán bajo la amenaza de ser desalojados.

En este nuevo formato, los líderes elegirán a su equipo. Los participantes serán escogidos a través de un casting masivo. Este se realizará el sábado 31 de enero, a partir de las 08:00 horas en Centro Parque, del Parque Araucano, ubicado en Las Condes.

Estos son los participantes confirmados para el nuevo reality de Canal 13

La primera líder confirmada es Alejandra Fosalba, actriz de 56 años, quien debutará en un programa de telerealidad.

Es reconocida por sus personajes en series como «Fácil de amar», «Aquelarre», «Rojo y miel», «Juego de ilusiones», etc…

Además, ha participado en diversos espacios de entretención. Entre ellos, «Estrellas en el hielo» y «Top Chef VIP».

La segunda confirmada es Paula Pavic, expareja de Marcelo «Chino» Ríos. Empresaria de 44 años de edad.

Tras el quiebre, estuvo radicada en Florida, Estados Unidos, en la mansión que compartía con el extenista. No obstante, ha viajado reiteradamente a Chile para sumarse a distintos programas de televisión.

Otro de los confirmados que asumirá el liderazgo de un equipo en el nuevo reality es Joche Bibbó. El cordobés tiene amplia trayectoria en este tipo de formatos.

Si bien aún falta que se confirme al cuarto líder, La Cuarta adelantó que uno de los nombres que suena fuerte es Leonardo Vallana, popularmente conocido como «Princeso» A esta lista, también se suma Camilo Huerta, quien ha estado en la palestra en el último tiempo luego de su separación.

