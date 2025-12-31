Canal 13 confirma casting abierto para su nuevo reality: ¿Cuáles son los requisitos para postular?

Canal 13 ya trabaja en el desarrollo de su próximo reality show, espacio que tomará el lugar de «Mundos Opuestos» en su parrilla programática. El proyecto avanza a paso firme y una de sus primeras señales concretas fue el anuncio de un casting abierto para definir a los participantes.

La señal confirmó que la producción estará a cargo de Cooking Media, mientras que Marcos Gorbán asumirá como productor ejecutivo. En la conducción, el canal repetirá una dupla conocida y consolidada: Sergio Lagos y Karla Constant.

El nuevo reality presentará un formato distinto a lo visto anteriormente en la estación. La competencia se organizará en cuatro equipos, cada uno liderado por una figura famosa. Los grupos estarán integrados por personas desconocidas, quienes deberán superar distintos desafíos con un solo objetivo: quedarse con un atractivo premio económico.

Sobre el concepto del programa, Gorbán adelantó parte de la propuesta creativa. «Estamos felices con la nueva idea que estamos trabajando. Es un formato original que intentará hacer que los participantes se enfrenten a desafíos nuevos, insospechados… pero cotidianos», señaló.

Otra de las grandes novedades es que el encierro se realizará íntegramente en Chile. A diferencia de los últimos realities del canal, las grabaciones se desarrollarán en una casona ubicada en Calera de Tango, en la Región Metropolitana, lo que permitirá una producción más cercana y conectada con el entorno local.

¿Cómo postular al nuevo reality de Canal 13?

El canal fijó la fecha del casting para el próximo 31 de enero. El horario y el lugar exacto se informarán durante los próximos días a través de sus plataformas oficiales.

La convocatoria está dirigida a personas entre 18 y 50 años, quienes deberán completar una solicitud y presentarse de manera presencial el día indicado.

Este llamado recuerda algunos de los castings más emblemáticos de la televisión chilena. En 2002, Canal 13 realizó una audición masiva para Protagonistas de la Fama, el primer reality del país, que reunió a miles de personas en el Mall Plaza Vespucio y lanzó a la fama a nombres como Álvaro Ballero, Óscar Garcés y Catalina Bono.

Más tarde, la señal replicó esta fórmula en programas como Protagonistas de la Música, Amor Ciego y MasterChef, consolidando el casting abierto como una puerta de entrada a la televisión.

