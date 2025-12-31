Las emotivas palabras de Américo en el marco del primer Año Nuevo sin Tommy Rey: «Seguir recordándolo con el cariño que se merece»

Américo será una de las grandes cartas del regreso del Año Nuevo en la Torre Entel, celebración que vuelve a realizarse tras siete años fuera del calendario capitalino. El cantante tropical subirá al escenario a las 23:05 horas, minutos antes del conteo final que marcará la llegada del 2026.

En diálogo con Ciudadano ADN, el artista no ocultó su entusiasmo por formar parte de este esperado retorno. “Feliz por eso, me siento superbendecido, privilegiado, y voy a disfrutar esta celebración, esta vuelta de lo que es la Torre Entel, con todo, y con el equipo muy contento”, expresó.

Américo sobre el primer año nuevo sin Tommy Rey

La conversación también dio espacio para un momento más emotivo. Américo abordó lo que será el primer Año Nuevo sin Tommy Rey, referente histórico de la cumbia chilena fallecido este año. Para el intérprete, la música sigue siendo el mejor puente para mantener viva su memoria. “Yo creo que la mejor forma de seguir teniéndolo con nosotros, de seguir recordándolo con el cariño que se merece y corresponde, es a través de las canciones. Si bien es cierto, es el año en el que partió, pero siempre lo tuvimos en nuestras casas, en nuestras celebraciones”.

En esa misma línea, recalcó la importancia de no romper ese vínculo con el público. “Hay que seguir esa tradición, hay que seguir queriéndolo de esa forma, seguir teniéndolo con nosotros, homenajeándolo, e insisto, y recordándolo con mucho cariño”, afirmó.

Finalmente, Américo destacó la respuesta transversal del país frente a la partida del histórico músico. “A mí me sorprendió como el país se manifestó con tanto amor en su partida, y eso no se debe olvidar. Tenemos que volver a repetirlo hoy, y así, año tras año, y mantenerlo de esa forma siempre con nosotros”, cerró.

