Por informar muerte de Andrés Caniulef antes que su familia: Sergio Rojas arremetió con todo contra Cecilia Gutiérrez

Este lunes, en Qué Te Lo Digo, de Zona Latina, Sergio Rojas desclasificó todo respecto a la muerte de su íntimo amigo Andrés Caniulef. El periodista relató el momento en el que se enteró de la noticia.

Pero también tuvo una fuerte crítica para Cecilia Gutiérrez, quien fue la primera en dar la noticia de forma pública, según Sergio Rojas, incluso antes de que la familia se enterara.

El momento en que se enteró de la tragedia

Cuando Sergio Rojas escuchó el rumor, lo primero que hizo fue llamar a Andrés Caniulef, luego, atinó a ir hasta su casa. En ese momento, según relató: «Camino a la casa de Andrés Caniulef, llego, me estaciono afuera y me encuentro con que Cecilia Gutiérrez, y lo digo con propiedad, había confirmado el fallecimiento para obtener la primicia de un hecho que aún no había informado la familia«.

«Le digo al guardia ‘vengo a ver a Andrés’ y me dice ‘¿lo está esperando?’. Yo dije: ‘aquí no pasó nada, si me estaba esperando está en la casa'», agregó el periodista.

A pesar de que la noticia parecía ser real, Sergio Rojas dudó sobre la situación: «Todo esto no me cuadraba, porque yo había visto la publicación de Cecilia».

«Aparece la mamá muy contenta y yo dije ‘algo acá no me está cuadrando. Hay una historia que es falsa o está todo mal«, explicó el conductor.

Sin decirle lo que estaba pasando, reveló: «Lo único que nacía era abrazarla y darle besos; era una situación muy angustiante, no le quería contar, hasta que aparece la hermana, me mira y se desencaja. En ese momento ella se suelta un poco y le dice: ‘Mamá, tenemos que hablar’. Ahí se me revuelve el estómago, no sabía qué hacer».

Sergio Rojas arremetió con todo contra Cecilia Gutiérrez

Sin embargo, no todo quedó ahí, y Sergio Rojas lanzó una potente reflexión contra Cecilia Gutiérrez: «Yo soy periodista y nunca, me puedo mandar mil cagadas en la vida, pero nunca he anunciado el fallecimiento de nadie antes que la familia«.

«Después que la familia hable, uno puede decir: sí, me enteré que fue a tal hora y por tales circunstancias. Pero nunca hemos dado una noticia tan fuerte antes que la familia«, agregó.

Eso sí, recalcó que no es algo personal: «Esta vez fue la Cecilia, pero pudo haber sido Juan, Perico… Por tener una primicia… Te imaginas que estoy con la mamá y aparece alguien que ve esto en redes sociales y le dice ‘tía, le vengo a dar el pésame’, y ella le dice ‘¿pésame de qué?’. ‘No, es que Cecilia puso que su hijo murió’».

«Ahí uno tiene que hacer una reflexión. Y lo digo a modo de reflexión: tenemos que ser tan cuidadosos con esto, porque por una tontera de querer dar un golpe periodístico, podríamos haberle ocasionado un sufrimiento terrible a una persona que no estaba acompañada por sus seres queridos», cerró Sergio Rojas.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google