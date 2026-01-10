«Siento que pasó un camión por encima mío…»: Sergio Rojas se sinceró tras inesperado fallecimiento de Andrés Caniulef

La repentina muerte de Andrés Caniulef, la noche de este viernes, producto de un paro cardiorrespiratorio, impactó al espectáculo nacional. Uno de los que se refirió a la triste noticia fue Sergio Rojas, quien, además, tiene una larga historia junto al periodista de espectáculos.

Cabe recordar que hubo una gran polémica entre ambos, luego de que Sergio Rojas revelara públicamente que Andrés Caniulef padece de VIH. Esto, bajo el argumento de «irresponsabilidad y egoísmo«, puesto que ambos habían mantenido una relación, sin que Rojas conociera su diagnóstico.

Eso sí, el propio Andrés Caniulef desmintió esta relación, lo que generó una gran polémica entre ambos.

Sergio Rojas se sinceró tras inesperado fallecimiento de Andrés Caniulef

Dejando atrás toda la polémica, Sergio Rojas se sinceró en su canal de difusión de Instagram, tras conocerse el fallecimiento de Andrés Caniulef: «Estoy con la cabeza revuelta y los sentimientos igual… siento que paso un camión por encima mío. Han sido semanas difíciles, pero esto fue demasiado».

«Ayer estuve con la mamá y la hermana de Andrés porque cuando supe me desesperé al no saber si era verdad y partí a su casa. Me acompañó mi mamá y bueno fue todo muy heavy porque cuando llegué la tía no sabía nada… yo tampoco sé lo dije hasta que llegó la hermana y yo me fui porque sabía que esa conversación debía ser muy íntima entre ellos… pero fue terrible todo, tenía ganas de llorar, vomitar«, reveló el periodista.

En esa misma línea, continuó con su relato: «No podía decirle a la tía y solo la abrazaba, yo creo que ella no entendía por qué le daba tantos abrazos y besos. Pero yo sí lo sabía porque lloraba por dentro. Fue terrible… recuerdo cuando me despedí y ellos se iban y solo pensaba: ‘que todo esto sea un sueño, que no lleguen a la casa, que no le cuente, que esto desaparezca…’ Estoy muy triste, pirañitas, yo con Andrés estábamos bien«.

«Habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar. De hecho, hasta el miércoles tuve contactos con su programa… nuestro cariño será infinito», cerró Sergio Rojas.

