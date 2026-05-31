«Está hecho ya»: Reconocida médium anunció querella contra Daniela Aránguiz tras polémica acusación en vivo

Sonia Valenzuela, reconocida médium nacional, estuvo hace algunos días en Sígueme, de TV+. En el espacio, habló sobre Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, y Cristián Arriagada. En aquel momento, ya hubo tensión con Daniela Aránguiz.

Posteriormente, en Que te lo digo, Valenzuela explicó el origen de su conflicto con la panelista. “Lo que pasa es que cuando Jorge Valdivia recién estaba con la Maite Orsini, estaba viviendo solo, me solicitó que le hiciera una limpieza, un abre camino. Y según Daniela, vio por las cámaras que yo había ido y me trató muy mal, me mandó mensajes muy feos”, relató.

Al día siguiente de su participación en el programa, Daniela Aránguiz lanzó: “Debe haber sido esa bruja tollera que vino para acá ayer. ¡La bruja chanta, pero chanta! Ay, se me comunican conmigo… Yo el único consejo que le doy a esa bruja que me anda pelando en otros canales es que deje de filtrar las conversaciones privadas que tiene con gente pública. Tollera. Bruja chanta”.

Además, la panelista agregó: “Latife me dijo que tuviera mucho cuidado con una bruja, porque me estaba haciendo magia negra hace mucho tiempo y me dijo el nombre exacto de esa bruja, y esa bruja es la que vino y se sentó aquí”.

Reconocida medium anunció querella contra Daniela Aránguiz

Ante estas declaraciones, Sonia Valenzuela reaccionó en Zona de Estrellas y aseguró: “Llevo 30 años trabajando, no necesito los medios de comunicación para estar vigente (…) No soy solo tarotista, soy médium, soy coaching, estudié neurociencia. Tampoco soy una persona que se vino a parar hoy día a la televisión”.

Asimismo, sostuvo que “si ella sentía algo de mí, ese día que estuve en el panel me lo debería haber dicho, no haber esperado al otro día para hablar de mí”.

Durante el contacto, el abogado de Valenzuela explicó que “la injuria y la calumnia están precisamente en los dichos que ella realiza en el programa, donde con sus dichos busca denostar, deshonrar y dañar la honra de Sonia. Ella, además, esto lo hace con publicidad, lo hace a través de un medio de comunicación”.

“No solamente hay una referencia a esto de la magia negra, recordemos que ella hace referencia y reitera en el panel (…) que es una bruja chanta”, señaló. “Acto seguido, lo dice, ‘es una estafadora’”, agregó.

Finalmente, Hugo Valencia le consultó a Sonia Valenzuela si efectivamente presentarían una demanda contra Daniela Aránguiz. “Está hecho ya”, respondió la médium.

Por su parte, el abogado precisó que “estamos precisamente en una reunión afinando los detalles para la próxima semana entablar acciones legales por injurias y calumnias”.

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