«Se me vino el mundo abajo»: Reconocido periodista de Canal 13 es asaltado en vivo mientras cubría evento

Este domingo, en medio de la cobertura de “La Carbonada de Locos más grande de Chile”, en Los Vilos, un periodista de Canal 13 sufrió un robo mientras trabajaba.

Se trata de Carlos Alberto López, reconocido periodista y actual corresponsal de Canal 13, que fue víctima de un asalto en plena transmisión. El reportero, recordado por su paso por Alerta Máxima en Chilevisión, se encontraba informando sobre el evento cuando ocurrió el hurto.

Periodista de Canal 13 es asaltado en vivo mientras cubría evento

De acuerdo a lo consignado por el Diario La Región de Coquimbo, el robo ocurrió de forma rápida y sorpresiva. Así, lograron robarle su teléfono celular en cuestión de segundos.

El periodista, en conversación con el medio, señaló: «Se me vino el mundo abajo. El celular es una de mis principales herramientas para trabajar y ahora estaba apagado. Con el apoyo de mi familia, bloqueamos la línea para que no hicieran mal uso de mis datos, y me trasladé hasta el complejo de la PDI de Los Vilos, donde acogieron mi denuncia».

Eso sí, mediante la operación de la PDI, Carlos Alberto López pudo recuperar su celular.

Por su parte, el Prefecto Carlos Paz, jefe de la Prefectura Provincial de Choapa, señaló: «Recibimos la denuncia y desarrollamos diversas acciones de análisis criminal e inteligencia policial, en conjunto con el Ministerio Público, estableciendo la ubicación en un domicilio de Illapel.

«Con la autorización judicial para la entrada y registro del inmueble, nuestros detectives se desplegaron y procedieron con la recuperación del dispositivo de alta gama, además de la detención del portador del móvil, por el delito de receptación flagrante«, cerró.

Según señalaron las autoridades, el autor del robo es de nacionalidad chilena y tiene 29 años. Por otro lado, el periodista logró recuperar su celular, avaluado en 1 millón 300 mil pesos.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google