Quedaron en el suelo y producción tuvo que intervenir: La violenta pelea entre dos participantes de Mundos Opuestos

La noche de este lunes una violenta pelea tuvo lugar en el último capítulo de Mundos Opuestos. En el encierro, la provocación tras la competencia desencadenó un conflicto que terminó con una agresión.

Para que la situación no pasara a mayores, incluso tuvo que intervenir la producción. Todo comenzó antes de la competencia de salvación, cuando un comentario desató la molestia de otro participante.

La violenta pelea entre dos participantes de Mundos Opuestos

Antes de comenzar la competencia, Princeso tiró un fuerte comentario a Juan Pedro Verdier: «Estoy molesto porque me catalogan de débil, pero soy una de las personas que no llora ni reclama, mientras otros, que se creen más fuertes, lloran o quieren irse eliminados«.

Esto, luego de que el uruguayo amenazara con dejar el reality. Juan Pedro, por su parte, le respondió duramente: «No te hagas el vivo, ten mucho cuidado con lo que hablás y con quién hablás. Me andas faltando el respeto desde adentro de la casa. Eres un cag…, te vienen cuidando el c… desde que entraste».

Princeso no se quedó callado, y arremetió: «No olvides que la estrella acá y afuera soy yo, no tú. El rating soy yo«.

Luego de eso, realizó un gesto que terminó por colmar la paciencia de Juan Pedro, que quiso ir a enfrentarlo, pero fue frenado por sus compañeros.

Tras este incidente, Eyal Meyer quiso calmar las aguas y le aconsejó a Princeso: «O te callas o vas a enfrentarlo«.

El conflicto tras la competencia

Después, en la competencia, Juan Pedro logró vencer a la Chilota, mientras que Princeso perdió contra Jota. Eso sí, esto no frenó a Princeso, que lanzó un ácido comentario: «Yo no ando llorando para que me eliminen«. Además, acompañó el comentario con gestos de llanto.

En el momento de volver a la casa, Juan Pedro se acercó violentamente a Princeso, y, agarrándolo de la polera, lo amenazó: «Las cosas me las decís en la cara, ¿me escuchaste?«.

«¡A mí no me ponés la mano encima!«, gritó, momento en el que quedó la grande, cuando Juan Pedro se lanzó sobre Princeso. Tras una serie de agarrones y empujones, Princeso quedó en el suelo, y la producción tuvo que meterse para garantizar la seguridad de todos.

«Anda puro llorando… si ya tiene los 25 millones, que se vaya no más«, cerró Princeso, fiel a su estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El13 (@canal13cl)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google