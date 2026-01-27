Funpark llega con todo este verano: Así puedes comprar entradas y disfrutar el beneficio exclusivo de Radio Corazón

Si estás buscando un panorama veraniego que haga feliz a grandes y chicos, Funpark se posiciona como una de las alternativas más entretenidas de esta temporada.

Se trata del parque de diversiones inflable más original del mundo, que ya está instalado en Chile con distintas locaciones y una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Con más de 2.000 metros cuardados de entretención, Funpark invita a sumergirse en un verdadero mundo de saltos, risas y desafíos. Castillos inflables gigantes, toboganes de alto impacto y circuitos de obstáculos son parte de la experiencia que promete liberar energía y sacar sonrisas desde el primer minuto.

Funpark y 120 minutos de juego: el plan familiar que la rompe este verano

Pero ojito, ya que como sabemos que nuestros auditores quieren regalonear a los más pequeños del hogar, es que traemos un beneficio exclusivo para quienes compren sus entradas a través de este sistema de venta. En vez de disfrutar 60 minutos, el público obtiene 120 minutos de juego, es decir, el doble de diversión por el mismo ticket. Una oportunidad ideal para quienes quieren sacarle el máximo provecho las vacaciones de verano.

Este beneficio estará disponible hasta el 1 de marzo. Por lo mismo, el llamado es claro: organizarse con tiempo y asegurar las entradas antes que acabe la promoción.

Funpark es un espacio seguro, dinámico y lleno de adrenalina, donde cada salto se convierte en un recuerdo inolvidable. Un panorama perfecto para compartir en familia y vivir un verano a puro entretenimiento.

Es importante destacar que las entradas con el beneficio exclusivo se pueden adquirir en el sistema tickets.corazón. No te quedes fuera de este panorama imperdible.

