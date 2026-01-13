«No es muy de señorita»: La polémica frase de Vasco Moulian que desató la furia de Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile

La noche de este lunes, se vivió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, con una competencia en el formato de duelos. En esta ocasión, la temática era un duelo de elementos, en el que cada participante debía bailar utilizando también algún objeto.

La polémica estuvo presente en el duelo entre Faloon y Cata Days, producto de la evaluación de Vasco Mouilan. Además, en el momento supuestamente se habrían referido a una discusión personal fuera de pantalla.

La polémica frase de Vasco Moulian que desató la furia de Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile

Tras la presentación de ambas bailarinas, Vasco Moulian se mostró poco impresionado, y señaló: «Los elementos lo único que han hecho es sacar la peor versión de ustedes. Están preocupadas de ver qué hacer con la cuestión, me van a perdonar, pero no les suma nada«.

«Tal vez no ensayaron tanto, tal vez están enojadas con los elementos. Podrían darle una mayor dificultad a las coreografías, que salgan de su zona de confort en vez de estar moviendo elementos como si fuera una cosa muy graciosa», agregó.

No conforme con los comentarios, Faloon aseguró que no era fácil bailar con los implementos. Sin embargo, Vasco Moulian la interrumpió: «¿Te gustaría que yo te dijera que lo que usted me habla me importa un…?»

«¿Y te gustaría que yo hablara de tu relación y dijera las cosas que tú dijiste?», le respondió firmemente Faloon.

«Ningún problema», desafió Vasco Moulian, dejando un tenso momento en vivo.

Ante la compleja situación, Diana Bolocco pidió que explicaran la situación, a lo que Vasco respondió: «No es muy de señorita«.

Pero Faloon no se quedó callada, y arremetió: «Yo creo que eso no lo determinas tú«.

Sin dar su brazo a torcer, Moulian cerró: «Te voy a contar que varias personas me comentaron que no eras muy de señorita«.

El after de la discusión

Luego del tenso momento que vivió Faloon y Vasco Moulian, la bailarina se desquitó en el backstage: «Uno no determina si una persona es señorita o no, cada uno sabe».

«Creo que está cruzando el límite. Está bien hacer show y se lo respondo, está bien, pero cuando cruzas el límite, no megusta», agregó la ex Yingo.

En esa misma línea, continuó con su descargo: «Me sentí pasada a llevar y sentí que me faltó el respeto de esa manera. Yo no soy una persona que se queda con las cosas, así que fui a decirle que a mí no me falta el respeto nunca más«.

«Si él dice ser un jurado tan calificado, profesional para estar ahí, no deberían pasar esas cosas», cerró Faloon, asegurando que Vasco votó por Cata Days por la discusión.

