En las últimas horas, un reconocido dúo humorístico que brilló en El Festival de Viña del Mar impactó a sus seguidores luego de tomar la decisión de separarse.

Se trata de Claudio Castillo y Fernando Rojas (Andy), miembros de la dupla Payahop.

Quien entregó la noticia fue Andy, fue a través de sus redes sociales el comediante entregó detalles de la decisión que los llevó a tomar caminos diferentes.

Dúo Payahop confirma su separación

Fernando Rojas señaló que se encuentra pasando por un proceso personal y artístico. Además, reveló que el día 6 de febrero realizarán su última presentación como pareja.

«Por un tema de evolución artística, con Claudio Payahop decidimos tomar caminos separados. Ahora mi show se llama ‘Andy payahop, salud y paz mental’. Tenemos un show que cumplir el 6 en Osorno y sería el último», comenzó diciendo a través de sus redes sociales.

Asimismo, agradeció el apoyo de su gente y le entregó su apoyo a Claudio, quien fue su compañero artístico por muchos años.

«Le deseo de corazón una carrera exitosa. Es muy bueno, sólo (que) tantos años en el humor que ya es hora de darle por caminos separados. De corazón, le deseo éxito en todo», expresó.

Por otro lado, en conversación con La Cuarta, comentó que «yo por lo menos trabajo mejor solo». Además, señaló que en la actualidad su obra tomó otra dirección, y se dedica a entregar charlas motivacionales, especialmente a empresas.

«Llevamos muchos años trabajando juntos. Ya me acostumbré a estar trabajando solo y me di cuenta que solito hago más lo que quiero en el escenario», continuó.

Sin embargo, dejando fuera especulaciones, aseguró que «estamos bien».

Vale recordar que Payahop se presentó el año 2014 en el Festival de Viña del Mar. En aquella ocasión, se adjudicaron la gaviota de oro y plata.

