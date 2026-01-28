Madre orgullosa comparte el primer día de trabajo de su hijo en el aseo municipal y emociona en redes sociales: «bendecido»

Un video cargado de emoción comenzó a circular en redes sociales y rápidamene se volvió viral. El registro fue grabado en Valparaíso por una madre que decidió inmortalizar un momento especial: el primer día de trabajo de su hijo.

El joven inició como parte del equipo de aseo de la ciudad puerto. En las imágenes se le ve con el uniforme característico de los recolecores de basura, mientras traslada un tarro por las calles porteñas.

La emoción de la madre se hizo sentir desde el primer momento. «mi hijo en su primer día de trabajo ¡Hola hijo!», se le escucha decir mientras lo graba.

Más adelante, expresa nuevamente su orgullo con palabras de cariño: «Mi wachito, trabajando en su primer día, mi bebé», mientras el joven sonríe ante la cámara y le responde entre risas que tiene sed y que quiere agua.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram @artej_b y acumuló rápidamente cientos de reacciones y comentarios. El momento no pasó desapercibido para las autoridades locales. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó la publicación y envió un mensaje de reconocimiento.

«¡¡Qué hermoso video!! Una mamá orgullosa. Gracias por trabajar por Valpo, también estamos orgullosas de ti y de todos quienes aportan para hacer más linda esta ciudad», escribió la jefa comunal.

Reacción en redes sociales a viral de primer día de trabajo de joven en Valparaíso

Los usuarios de redes sociales también se sumaron a las felicitaciones y destacaron tanto al joven como a su madre.

«Un vio máximo, y la mamá orgullosa, ya ganó»; «Con peguita y la mamá apoyándote, un bendecido»; «Esa madre lo entendió todo»; «Trabajar y hacer feliz a su mamita un vio»; «Teniendo a mamá es tu mejor regalo»; «Esos dos lo entendieron todo»; «Hermosa esa madre y afortunado el socio con peguita y una mamita orgullosa»; «Él no lo sabe, pero su mamá grabó un momento único en su vida, qué bello», fueron solo algunos de los cientos de mensajes que recibieron en la publicación.

