«Me parecía un caballero, pero…»: Carla Ballero aseguró que Mario Velasco tenía actitudes «funables»

Carla Ballero fue la última invitada al nuevo capítulo de Juzgamos y nos funamos, podcast de Danilo 21. En el capítulo, abordaron la situación de Mario Velasco, y su polémica salida de Zona de Estrellas, tras 10 años como animador.

Según el propio conductor, su salida se debió a cansancio, desgaste y agote creativo, aunque los rumores apuntaban a una rivalidad con Sergio Rojas y su programa «Que Te Lo Digo«, del mismo canal.

Esto se alimentó tras la polémica declaración de Mario Velasco, que trató de «gentuza», a los seguidores de aquel programa.

Carla Ballero aseguró que Mario Velasco tenía actitudes «funables»

En el podcast, Carla Ballero se refirió al tema, y de entrada comentó: «Él dijo ‘gentuza’… mal, pero yo creo que Mario está sobrepasado»

«Hizo unos comentarios en Sígueme que yo encontré que era raro, porque como que no le gusta la farándula y hacía un programa de farándula y farándula dura. Yo sentía que Mario no lo disfrutaba. Me pregunté, ‘¿cuántos años lleva ahí sin disfrutar lo que hace?'», comentó.

Según lo que ella pudo ver, aseguró que a Mario Velasco «No le gustaba lo que hacía».

Incluso, reveló que también el animador tenía conductas funables: «Con el cariño que le tengo a Mario, no lo conozco mucho, lo he visto en mi vida algunas veces, porque teníamos amigos en común, pero nada más. Me parecía un caballero, pero empecé a ver cómo cuando decía cosas funables. Como (decir) ‘mariconcito'»

«Como nada qué ver con lo que estamos viviendo hoy. Que hay que ser súper cuidadosos con ciertas cosas y él como que no. Agarraba para el leseo a todos como en una onda extraña. No sé, no me parecía«, explicó Carla Ballero.

Por último, Danilo 21 lo remató con decir que no lo están buscando desde el canal para nuevos proyectos tras su salida: «Está como raro eso. Aparte fue extraña su salida, pero para el medio no es muy interesante tampoco«.

