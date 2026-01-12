«Mujeres solas por nada del mundo. Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar»

En las últimas horas, Naya Fácil dio a conocer que se encuentra de vacaciones en El Cairo, Egipto. Este viaje lo realizó con su hermana, y la idea principal es conocer las pirámides egipcias.

No obstante, reveló a través de sus redes sociales que no la estaría pasando para nada bien. La influencer comentó a través de sus redes sociales que se siente muy insegura en el país africano.

Naya Fácil entrega detalles de sus vacaciones en Egipto: No serían como esperaba

La popular influencer detalló que en medio de sus vacaciones no se siente segura. Primero, por la manera de manejar de los ciudadanos. Además, indicó que las mujeres no pueden estar solas.

«Voy que lloro, Egipto es demasiado fuerte para mí, fue una hora en la que sentí que me iba a morir. Acá no existen leyes de tránsito, estoy tiritando», comenzó diciendo a través de su Instagram.

Además, agregó que: «Pasado mañana tenemos un tour para ir a las pirámides, y de verdad son demasiados días. Si quieren venir a Egipto, vengan un día, vayan a las pirámides, se toman una foto y se van. Acá no hay nada más que hacer, yo estoy acá rellenando, no hay más por conocer, de verdad innecesario».

«Estoy pensando en quedarme en el hotel y nada, ahora estoy en el mall y me quedaré todo el día. Es todo muy inseguro. Es parte de viajar, hay buenas y malas experiencias. Mujeres solas por nada del mundo, a nadie le gustaría estar en mis zapatos por el miedo que siento. Es peligroso, olvídense de salir a la calle o ir a la disco porque las van a violar», continuó la creadora de contenido.

Para cerrar, mencionó que «ni en las peores poblaciones de Santiago sentí tanto miedo, son una alpargata a lo que se vive acá, en serio», cerró a través de sus redes sociales.

