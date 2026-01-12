Música, teatro y actividades al aire libre: Festikids cerró dos jornadas de entretención familiar y celebra su quinta edición con éxito total

Festikids Summer 2026 volvió a demostrar por qué se ha transformado en uno de los eventos familiares más importantes del verano.

Durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, el festival reunió a cerca de 7 mil asistentes en el Centro Cultural de Las Condes, en dos jornadas marcadas por la música, el teatro y la entretención al aire libre.

Diversión para grandes y chicos: Así se vivió la quinta edición de Festikds

En su quinta versión, Festikids apostó por una programación pensada para sorprender a niños y adultos. Los grandes protagonistas del fin de semana fueron los espectáculos musicales «Las Guerreras HUNTR/X K-pop Experience» y «Ven y Canta».

El primero presentó una colorida puesta en escena inspirada en el universo del K-pop. Con una historia protagonizada por Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys, que cautivó al público con coreografías dinámicas y visuales cinematográficas.

En tanto, «Ven y Canta» llevó al escenario la emotiva historia inspirada en la película «Sing», con personajes como Ash, Jhonny y Meena, que hicieron cantar y bailar a grandes y chicos en un anfiteatro que estaba repleto.

Las actividades se extendieron entre las 11:00 y las 20:00 horas, permitiendo que las familias recorrieran los más de 5.000 metros cuadrados del recinto. Además, encontraron juegos, espacios recreativos y distintas atracciones pensadas especialmente para el público infantil.

Gracias a su propuesta integral, que combina espectáculos de calidad con actividades lúdicas en un entorno familiar y seguro, Festikids Summer 2026 cerró su quinta edición consolidándose como el gran festival infantil del verano en Santiago.

