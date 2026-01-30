Luis Mateucci se va de tarro y asegura que Jorge Valdivia quería estar con tres mujeres a la vez: Son famosas de la política y el espectáculo

Un pólemico comentario causó tensión en el reciente episodio de El Internado. Luis Mateucci sorprendió al revelar detalles sobre la vida sentimental de Jorge Valdivia, a quien acusó de mantener vínculos paralelos con tres reconocidas mujeres del espectáulo y la política.

La conversación se dio mientras compartía con Berta Lasala. Fue ella, quien le preguntó si llegó a enamorarse de Daniela Aránguiz. El argentino respondió que sí, aunque aclaró que la relación no prosperó. Según explicó, algunas «jugadas detrás» afectaron el vínculo, que llegó a su fin.

La confesión de Luis Mateucci en El Internado

En ese contexto, Mateucci trajo a colación la figura del exseleccionado nacional. «Era difícil, porque ella venía de una relación de 25 años, el otro era un loco. Él quería volver con ella, le hacía la vida imposible también”, afirmó.

Luego fue más allá. Según su relato, Valdivia habría actuado de forma simultánea con distintas mujeres. Aseguró que le pidió pololeo a Cony Capelli, que le manifestó a la diputada Maite Orsini su intención de casarse y que, al mismo tiempo, le dijo a Daniela Aránguiz que quería retomar la relación.

“No entiendo esa necesidad de andar mintiéndole a todas, y te lo digo porque yo lo vi”, sostuvo.

Por otro lado, el ex Tierra Brava agregó que no solo fue testigo de esas situaciones. También cree que, de no haber intervenido, Aránguiz habría vuelto con Valdivia, repitiendo lo que describió como un ciclo que ya se había dado anteriormente.

El episodio, emitido por Mega, dejó una de las declaraciones más comentadas de la temporada y un controversial momento dentro del encierro.

