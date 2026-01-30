  • EN VIVO

Conmoción en el mundo del espectáculo: Muere Catherine O’Hara, la recordada mamá de Kevin en «Mi pobre angelito»

Según el portal de espectáculos TMZ, la información fue confirmada por “dos fuentes con conocimiento directo” del hecho.

30 Ene, 2026. 15:42 hrs
El medio estadounidense TMZ informó este viernes la muerte de la actriz Catherine O’Hara, a los 71 años. Según el portal de espectáculos, la información fue confirmada por “dos fuentes con conocimiento directo” del hecho.

Pese a lo reportado, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre en el mundo del espectáculo.

Catherine O’Hara alcanzó fama mundial gracias a su papel como la madre de Kevin McCallister en las dos primeras entregas de Home Alone (Mi Pobre Angelito). Años más tarde, consolidó su estatus de ícono televisivo al interpretar a Moira Rose en los 80 episodios de la serie Schitt’s Creek.

Su carrera incluye destacadas participaciones en películas como Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003), Beetlejuice y su secuela Beetlejuice Beetlejuice. Uno de sus trabajos más recientes fue la serie The Studio de Apple TV+, donde compartió elenco con Seth Rogen, actuación que le valió una nominación al Emmy.

 

