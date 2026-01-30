Conmoción en el mundo del espectáculo: Muere Catherine O’Hara, la recordada mamá de Kevin en «Mi pobre angelito»

El medio estadounidense TMZ informó este viernes la muerte de la actriz Catherine O’Hara, a los 71 años. Según el portal de espectáculos, la información fue confirmada por “dos fuentes con conocimiento directo” del hecho.

Pese a lo reportado, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre en el mundo del espectáculo.

Catherine O’Hara alcanzó fama mundial gracias a su papel como la madre de Kevin McCallister en las dos primeras entregas de Home Alone (Mi Pobre Angelito). Años más tarde, consolidó su estatus de ícono televisivo al interpretar a Moira Rose en los 80 episodios de la serie Schitt’s Creek.

Su carrera incluye destacadas participaciones en películas como Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003), Beetlejuice y su secuela Beetlejuice Beetlejuice. Uno de sus trabajos más recientes fue la serie The Studio de Apple TV+, donde compartió elenco con Seth Rogen, actuación que le valió una nominación al Emmy.

