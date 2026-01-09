La sensible perdida que enluta a Marcianeke: «No le sonrío más a la vida, me mataron a mi hermano»

No han sido días fáciles para Marcianeke. El artista urbano confirmó la muerte de un amigo muy cercano, conocido como «Naris», y expresó públicamente el dolor que le causó la noticia.

Según lo que dejó entrever en sus publicaciones, la muerte habría ocurrido en un contexto violento.

El cantante utilizó sus redes sociales para compartir varias historias en modo de despedida, donde escribió mensajes de odio y tristeza tras el fallecimiento de su cercano.

“X100pre Naris, te amo mi hermano, mea vola me mataron a mi sangre ctm, cuídame, descansa en paz”, fueron sus palabras.

Más tarde, se refirió a la perdida nuevamente con íntimas palabras: “Aún no asimilo tu pérdida hermano mío. Q.E.P.D. Te amo mucho, mi hermano Naris, ya no volveré a sonreír como antes”.

Las publicaciones reflejan el estrecho vínculo que ambos mantenían. El joven fallecido formaba parte del círculo del cantante y de la música urbana. En imágenes difundidas por Marcianeke se pueden ver junto a otros exponentes como del género, como Pailita y Standly.

El luto que enfrenta Marcianeke tras fallecimiento de su amigo

Recientemente, Marcianeke compartió registros desde el funeral de su amigo. En una historia publicada desde el lugar, volvió a manifestar su dolor con un extenso mensaje: «Mea volaaaaa nariz ctm, no le sonrío más a la vida, me mataron a mi hermano. Hasta luego mi hermano, te amoooo, hasta la muerte con vo maricon, mea vola me dejaste solo».

Esta perdida se suma a otras experiencias dolorosas que han marcado la vida de Marcianeke. En años anteriores, ya había enfrentado la muerte de otras personas, entre ellas, la de Gabriel Zuñiga, popularmente conocido como Galee Galee. Uno de los artistas más queridos y con más proyección en el género chileno, quien con su inconfundible voz y estilo dejó un tremendo legado en la música urbana nacional.

