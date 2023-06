«No se muere quien se va»: La profunda reflexión de Marcianeke para Galee Galee

No cabe duda que la muerte de Galee Galee impactó al mundo de la música urbana por lo inesperado de su partida el pasado viernes 26 de mayo. Pero uno de los que se ha mostrado más afectados es Marcianeke.

Resulta que tras conocerse la lamentable noticia, el intérprete de ‘Muñeca’ le ha dedicado una serie de publicaciones a su amigo, donde se le nota claramente destrozado. Es en este contexto que también ha aprovechado sus presentaciones en vivo para homenajearlo.

Así es como quedó claro en un registro compartido en el perfil de «Movimientos y Estrenos», donde subieron un extracto de la presentación de Marcianeke en Concepción. En esta instancia, el oriundo de Talca habló de la muerte de Galee Galee y la comparó con su situación personal.

Las emotivas palabras de Marcianeke

«Más que nada hablar de la paz mental y salud mental, que yo también por eso, sigo en eso. Me siento harto identificado con lo que pasó con él (Galee Galee) porque estuve en su misma situación», comenzó señalando el joven de 21 años ante un silencioso público.

Siguiendo por esta línea, y mientras recibía una serie de palabras de apoyo de sus fanáticos, Marcianeke comentó que «quizás no me atreví y él si pudo. Y nada, con él empecé y que voy a seguir haciéndolo sonar como si siguiera vivo. No se muere quien se va, sino que el que se olvida», añadió antes de cortar sus palabras por su visible emoción y antes de que empezara a sonar la base del tema ‘Entussiasma’, su canción con Galee Galee.

Hay que recordar que la voz de ‘Dímelo Ma’ tiene varias colaboraciones con Galee Galee además del tema antes mencionado. Entre ellas, también están las canciones ‘Chile TK’ y ‘Me Tienen Envidia – Remix’, las al parecer pretende mantener vivas.