La fuerte sanción que Instagram aplicó a Diana Bolocco por publicar una «foto prohibida»

Los últimos capítulos de Fiebre de Baile han tenido una importante ausencia, y es que Diana Bolocco, conductora del canal, lleva dos noches sin salir en la emisión.

Resulta que la animadora del programa nocturno de Chilevisión fue diagnosticada con un cuadro de influenza. En consecuencia, Juan Pablo Queraltó tomó su puesto en modo de reemplazo.

En este contexto, el rostro de televisión dio a conocer que tuvo un problema con sus redes sociales, específicamente con Instagram.

Todo se debió a una fotografía que posteó, ya que se encuentra constantemente actualizando su estado de salud.

¿Qué pasó? Bolocco subió una fotografía donde aparecen sus remedios y su receta médica, esto con el fin de tratar la enfermedad que la acompleja durante estos días.

En este contexto, debido a las estrictas políticas de la red social, la comunicadora recibió una dura sanción. Es importante recordar que Instagram tiene prohibido las publicaciones donde aparecen medicamentos con recetas.

¿Qué sanción recibió Diana Bolocco?

“En cosas curiosas… Instagram me castigó por la foto de ayer porque aparentemente aparecían algunos remedios en la foto que son con receta retenida», explicó a través de una historia.

Además, reveló el castigo que le dio la red social por la falta a la normativa: «No puedo hacer lives por un año. Y tampoco contestar mensajes directos por tres días».

Respecto a su salud, comentó que va en alza, y cada día mejorando, aunque aún con algunos problemas en su voz y dolor de garganta.

“Estoy un poco mejor, resucitando. Lo que sí es que no tengo voz. Me duele horrible la garganta y estoy completamente disfónica. Espero recuperarla porque es mi herramienta de trabajo”, cerró.

