Ex chica reality postuló para ser reina del Miss Universo Viña del Mar y así reaccionaron en redes sociales: «Mereces ganar…»

Este jueves, la organización de Miss Universo Viña del Mar confirmó a una nueva aspirante a la corona. Se trata de Valentina Concha, ex chica reality, quien competirá por representar a la ciudad en el proceso nacional de Miss Universo Chile.

El anunció se realizó a través de redes sociales, donde el certamen presentó oficialmente su candidatura. La joven alcanzó notoriedad tras su paso por Mundos Opuestos, espacio en el que logró destacar entre los participantes.

La elección local forma parte del camino que definirá a la representante de Chile para la final internacional de Miss Universo, evento que este año se realizará en San Juan, Puerto Rico.

Reacción de los seguidores a la postulación de Valentina Concha para el Miss Universo Chile

Tras conocerse la noticia, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y buenos deseos para Valentina. Sus seguidores recordaron su paso por el reality, donde ella misma se describió como una persona vanidosa, emamoradiza y extrovertida.

«Le damos la bienvenida a Valentina Concha, candidata oficial del Miss Universo Viña del Mar 2026», escribireron en la publicación.

Rápidamente, sus seguidores le dedicaron mensajes de apoyo. «Esoooooo mi niñaaaaaa hermosa. El mayor de los éxitos», «La más elegante, mereces ganar», «Amo verte crecer. Estás avanzando tan lindo con tus sueños», «Mucho éxito mi vale hermosa», «Qué lindo verte en más cositaaaaaas! Me encanta!» y «Felicidades y mucho éxito. Sin duda una verdadera reina», fueron solo algunos de los comentarios.

