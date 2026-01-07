Famoso rostro de televisión se convirtió en padre por segunda vez y emocionó a sus compañeros: «Yo todavía estoy nervioso…»

Una gran noticia sacudió a todo el elenco de Fiebre de Baile. Resulta que en medio de la transmisión, Diana Bolocco dio a conocer que Gabriel Peralta, miembro del jurado, se tuvo que ausentar debido al nacimiento de su segundo hijo.

«Hoy solo está presente Raúl, porque Gabriel fue papá esta tarde de un hermoso niño. Un abrazo grande para Michelle, la madre de Gael, que hoy llegó al mundo. Felicitaciones al tío chocho y felicitaciones a los papás y su hermanita Giselle», comenzó diciendo.

En ese sentido, su hermano Raúl fue el encargado de evaluar las coreografías de los participantes, confesando que extrañaba poner las notas junto a su hermano gemelo.

«Es difícil no ser uno con él. No entiendo la vida así… Gabo, miss you, pero estoy muy feliz por ti, por la Michu y por la familia», comentó.

Gabriel Peralta y sus palabras tras ser padre por segunda vez

Fue al momento de evaluar la performance de Raimundo Cerda, que Raúl Peralta realizó una pausa para entregar una información: su hermano Gabriel quería dedicar unas palabras en el programa. Por lo mismo, se comunicó a través de videollamada con Fiebre de Baile.

«Oye, primero que todo, muchas gracias por el cariño y el amor. De verdad que con la Michu estamos muy felices y agradecidos por todas las bendiciones y el amor que nos han mandado. De corazón, muchas gracias», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Esa imagen que subimos a redes sociales la grabó Raúl. Yo todavía estoy nervioso. Solo hablar de esto me emociona mucho. Fue hermoso este día, la Michu tuvo valentía y entereza».

Para cerrar, agregó que: «Yo lloré más que Gael en el parto. Fui el que más lloró. Traté de dar mi soporte, pero Michelle estuvo increíble y gracias a Dios salió todo bien. Tuvimos la oportunidad que nuestra hija viniera a conocer a su hermanito, y fue un momento muy lindo».

