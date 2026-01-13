Remezón en Chilevisión: Confirman cambio de dueños y la salida de importante figura del canal

La tarde de este lunes se confirmó una noticia que impactó a Chilevisión. Resulta que el grupo Paramount decidió vender su propiedad sobre el canal, lo que probablemente traiga una serie de cambios.

El nuevo dueño es Vytal Group LTD, cuyo líder es el argentino Tomás Yankelevich. Por otro lado, el primer cambio que realizó el nuevo grupo a cargo de la señal televisiva fue sacar a una importante figura de Chilevisión.

Confirman cambio de dueños y la salida de importante figura del canal

Resulta que, tras confirmarse la venta de Chilevisión, también se confirmó la salida de su principal administrativo, el Director Ejecutivo, Juan «Iñaki» Vicente. Él estuvo a cargo de la creación de contenidos del canal durante más de 5 años.

En ese sentido, Juan «Iñaki» Vicente lideró las áreas de información y entretenimiento de Chilevisión. Además, lideró la consagración de la señal en las plataformas digitales, mediante el acuerdo con Paramount.

Eso sí, el ejecutivo se mantendrá en el cargo hasta el 31 de enero, donde terminará su vínculo con el canal.

Desde Chilevisión destacaron el trabajo del director y valoraron que, mientras estuvo, se llevaron a cabo exitosos formatos internacionales como Gran Hermano, The Voice Chile, Got Talent Chile y Top Chef VIP.

Además, destacaron que otros proyectos se llevaron a cabo durante su gestión, como Fiebre de Baile y la producción del MTV Unplugged de Los Bunkers. Asimismo, se creó el canal Chilevisión Noticias.

Por último, también el ejecutivo logró variedad en transmisión deportiva, con la inclusión de la Copa Libertadores, Copa América, Juegos Olímpicos, y otros.

Desde Chilevisión, despidieron con el siguiente mensaje a Iñaki: «Chilevisión agradece a Iñaki su trabajo durante estos años y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales«.

