¡Escándalo en el Festival de Viña! Popular humorista asegura que estaba confirmado y fue bajado del certamen

Hace algunos días, se confirmó la parrilla oficial del Festival de Viña 2026. Y entre ellos, la ausencia de un popular humorista no pasó para nada desapercibida.

Resulta que Dino Gordillo sonaba fuerte como uno de los encargados para animar al “monstruo”. Sin embargo, quedó fuera del evento, desatando dorpresa entre sus seguidores.

Luego de varios rumores y especulaciones sobre su ausencia, finalmente el mismo comediante salió a aclarar la situación y entregó su versión de los hechos.

Dino Gordillo rompe el silencio tras ausencia en Viña 2026

En conversación con Primer Plano, explicó que las negociaciones estaban hace varios meses. Además, reveló que no eran simples acercamientos, sino conversaciones formales que apuntaban a su participación en Viña 2026.

Con el paso del tiempo, el proceso se estancó. Si bien su nombre se consideraba en la interna, dejó de aparecer en la programación oficial.

Según Dino Gordillo, había un acuerdo previo con la organización, y solo faltaban meros trámites para cerrar el contrato. No obstante, la situación se fue dilatando.

“Lo que me dolió fue que esa persona que habló mal de mí para sacarme de la parrilla, no era la forma. Podía haber conversado conmigo, pero yo ya tenía un acuerdo hace tres meses”, aseguró.

Si bien no entregó nombres, dio a conocer que la persona involucrada era alguien cercano, dificultando el episodio a un nivel más emocional.

Además, señaló que no quiso exigir el cumplimiento del acuerdo, ya que eso podría recaer en la salida de los colegas ya confirmados.

“No estoy para envenenarme con nadie. El de arriba cobra; todos tenemos un momento en que tus malas acciones algún día vas a tener que responder por ellas”, explicó.

Para cerrar, no guardó su decepción por la resolución de su caso y reveló que su rutina estaba preparada.

