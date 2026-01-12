Andrés Caniulef grabó capítulo de Only Friends días antes de su muerte: Esta fue la radical decisión de Mega sobre el episodio

La muerte de Andrés Caniulef, ocurrida el pasado viernes, provocó un fuerte impacto en el mundo de la televisión. Su partida generó múltiples homenajes y palabras de despedida, tanto de colegas como de programas.

Uno de esos espacios fue Only Friends, de Mega, que el sábado emitió un capítulo especial dedicado a recordarlo. En ese episodio, el panel repasó distintos momentos de su trayectoria profesional y su paso por la televisión nacional.

Durante el homenaje, se revivieron entrevistas emblemáticas que Caniulef concedió a Karen Doggenweiler en 45 minutos con y a José Antonio Neme en Only Fama. Fue en ese contexto, donde Neme reveló un antecedente hasta entonces desconocido.

El periodista contó que Andrés Caniulef había participado en la grabación de un capítulo de Only Friends pocos días antes de su inesperado fallecimiento. Se trataba del segundo episodio de la nueva temporada del programa, registrado el lunes pasado junto a Carla Jara, Álvaro Ballero y Marianne Schmidt.

Sin embargo, Mega tomó una decisión respecto a ese material. Debido al tono del espacio, el canal resolvió no emitir el capítulo completo.

«Por razones evidentes, se ha decidido no transmitir ese capítulo de manera íntegra», explicó al aire José Antonio Neme.

El conductor aclaró que el contenido no se ajustaba al momento que atraviesan sus cercanos y el equipo del programa. «Este es un programa de entretención, pensado para la risa, muy lejos del tono, la reflexión y el recogimiento que implica la partida de uno de los integrantes de ese capítulo», agregó.

Pese a ello, el episodio especial sí incluyó algunos registros de Andrés Caniulef grabados en Only Friends. En uno de esos momentos, el periodista se refirió a propuestas que recibió para incursionar en la política.

Además, también abordó un episodio polémico de su carrera, cuando enfrentó a Canal 13 y al personaje Yerko Puchento por una rutina emitida en 2013, en la que se leyó el supuesto «diario de vida» del comunicador.

