Había soñado con su muerte en un avión: Cantante colombiano Yeison Jiménez falleció tras accidente aéreo

Hace unas horas se acaba de confirmar el fallecimiento de uno de los cantantes colombianos más destacados del género popular, Yeison Jiménez. El artista falleció en un accidente aéreo, en el que también estaba su manager y parte de su equipo.

Los detalles del accidente aún son materia de investigación. En la avioneta, que se estrelló cerca de Paipa, Boyacá, fallecieron los 6 tripulantes.

Cantante colombiano Yeison Jiménez falleció tras accidente aéreo

Según consignó La Cuarta, la gobernación de Boyacá señaló que cerca de las 16:00 horas de este sábado (hora local) se había confirmado el siniestro.

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, escribieron.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al accidente en sus redes sociales, donde señaló que no hay supervivientes. Además, escribió: «Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa«.

Lo más escalofriante de este accidente es que el propio Yeison Jiménez había señalado en entrevista con Caracol Televisión que soñó tres veces que moría en un accidente de avión.

En aquella ocasión, dijo explícitamente: «Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta«.

«En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya a la tercera vez que me soñaba con eso, Dios me dio tres señales y yo no las entendí«, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google