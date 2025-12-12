Pamela Leiva se sincera y responde las críticas: «Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana»

Pamela Leiva volvió a llamar la atención tras compartir aspectos poco conocidos de su vida personal y de su carrera en el humor. La comediante participó en una sesión fotográfica para Revista Sarah junto a otras colegas, ocasión en la que conversaron sobre su trayectoria en la industria del entretenimiento.

Durante la entrevista, Leiva repasó sus primeros pasos en televisión, sus shows y el impacto que tuvo en su vida la cirugía bariátrica. En ese repaso, expresó: «Estoy muy agradecida con todo lo pasado, no cambiaría nada de lo que viví».

Pamela Leiva se sincera

La comediante también abordó las críticas que recibe por incorporar experiencias de su vida sexual en sus rutinas. «Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos, cuido a mi familia y hago reír al mundo», afirmó. Luego enfatizó: «Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana».

Además, reflexionó sobre la ausencia de mujeres en el humor del próximo Festival del Huaso de Olmué. «Mujeres para el escenario de Olmué hay de sobra. ¿Por qué no están? No tengo idea. Quizás la producción pensó que no calificaban para un festival televisado, no sé…», comentó.

Cabe señalar que la edición 2026 del certamen incluirá a Paul Vásquez, Erwin Padilla, León Murillo y Felipe Parra. En paralelo, el Festival de Viña aún no termina de anunciar a los humoristas que formarán parte de su parrilla.

