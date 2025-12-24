Video de pelea en mall chileno arrasa en TikTok y supera los 70 millones de vistas: Está dando la vuelta al mundo

Una pelea ocurrida en un mall chileno, en plena temporada navideña, se transformó en uno de los videos más vistos del momento en redes sociales. El registro captó la atención global en cuestión de horas.

El clip fue subido a TikTok por el usuario @yitan.22 y alcanzó cifras inéditas: más de 70 millones de reproducciones, 8,6 millones de “me gusta” y sobre 67 mil comentarios. Su alcance traspasó rápidamente las fronteras de Chile.

Pelea chile se fue viral en la plataforma Tiktok

La publicación apareció acompañada del mensaje irónico “Lo lindo de la Navidad” y música festiva. En las imágenes se observa a dos personas enfrentándose a golpes, mientras un grupo numeroso de clientes mira la escena sin intervenir.

Con el paso de los días, el video comenzó a circular como si hubiera sido grabado en otros países, incluyendo ciudades como Guayaquil. Sin embargo, usuarios chilenos aseguraron que el hecho ocurrió en el Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana.

La ausencia de información concreta no frenó las reacciones. En los comentarios abundan mensajes en español, inglés, portugués, tailandés y otros idiomas. Muchos optaron por el humor y lanzaron teorías sin fundamento, desde una supuesta pelea por “el último Turbo Man” hasta bromas sobre el “espíritu navideño versión lucha libre”.

Incluso aparecieron personas que afirmaron haber trabajado como guardias del recinto y que, según relataron, ayudaron a separar a los involucrados.

Hasta el momento, no se ha entregado una explicación oficial sobre las causas del altercado ni existe confirmación institucional por parte del centro comercial respecto a lo ocurrido.

