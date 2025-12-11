La semana pasada, Daniela Castro encendió las alertas entre sus seguidores al revelar en redes sociales que había sufrido una perdida.

La ex chica reality llevaba varios días con un malestar. Finalmente, terminó hospitalizada y sometida a distintos exámenes, donde se descubrió la causa de su deterioro.

«Llegué a la clínica por diarrea y me descubrieron anemia. Sin embargo, el punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal», explicó la ex ganadora de MasterChef, quien además debió retirarse del programa Fiebre de Baile.

Según relató, los estudios mostraron actividad inusual en su útero. «Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full, y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí. Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió», contó.

Tras sufrir perdida: Dani Castro actualiza su estado de salud

En los últimos días, Daniela compartió una nueva actualización sobre su salud. A través de una historia en Instagram describió el torbellino emocional que vive: «Hoy día ha sido un día… emocionalmente he pasado por veinte mil emociones. Lloro, después ando insoportablemente idiota, pero tengo derecho a ser idiota por mi situación, yo digo ‘no me importa’. Después lloro, después me río… oh, una cantidad de emociones».

También comentó que el malestar persiste. «Estos días me ha dolido mucho el útero, y ese dolor también como que me recuerda todo lo que está pasando. Y eso me da pena, y después lloro de dolor, pero me duele más si lloro, y después me río… todo es como así», sostuvo.

«Todavía mi mini yo está adentro, por eso hay que chequear la hormona del embarazo: tiene que bajar. Está todo muy vascularizado, entonces hay un proceso que hay que esperar», continuó.

«El proceso que sigue depende de mi cuerpo. Nada depende de mí (…) Si bien estuve haciendo todas estas cosas con anemia, con todo esto, estuve dándolo todo. Objetivamente, estoy a mi 50% de todo: me refiero mentalmente, emocionalmente y físicamente», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google