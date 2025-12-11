La antigua práctica sexual que vuelve a tomar fuerza: qué es el sexo intercrural

En un escenario donde la vida íntima se entiende de manera más abierta y diversa, algunas prácticas que parecían olvidadas vuelven a aparecer con fuerza. Una de ellas es el sexo intercrural, una forma de contacto que prioriza el roce y la cercanía física antes que las dinámicas más tradicionales.

Pese a que el término pueda sonar poco familiar, su origen es muy antiguo. En la Antigua Grecia ya se utilizaba como una expresión de deseo y afecto entre dos personas, sin que la penetración fuera necesaria. Su esencia se mantiene: explorar la sensualidad a partir del cuerpo, la comunicación y el ritmo compartido.

¿Por qué algunas parejas vuelven a practicarlo?

En la actualidad, muchas parejas lo han retomado como una manera distinta de vivir la intimidad. Resulta atractivo para quienes desean ampliar sus posibilidades de placer o probar formas de conexión que no giren únicamente en torno al sexo convencional, según consignó Radio Concierto.

Además de su carga erótica, este tipo de encuentro suele asociarse al autoconocimiento y a una relación más confiada. Obliga a bajar la marcha, a poner atención en las sensaciones y a valorar la cercanía física como un lenguaje propio.

Diversos medios especializados destacan varios puntos a su favor: ofrece un tipo de estimulación más lenta y consciente, reduce riesgos porque no implica intercambio directo de fluidos y, al mismo tiempo, abre espacio para explorar la dimensión emocional del vínculo.

En una época en la que el bienestar sexual se aborda de manera integral, prácticas como el sexo intercrural comienzan a recibir más atención. No solo por lo que generan a nivel físico, sino también por el modo en que fomentan el respeto, la comunicación honesta y la complicidad entre quienes participan.

