Daniela Aránguiz le dedicó ofensivas palabras a Dani Castro: Panel de «Sígueme» no podía creer lo que escuchaba

Daniela Aránguiz habló nuevamente de Daniela Castro, esto luego de su performance en Fiebre de Baile, nuevo programa de Chilevisión.

Vale recordar que existe un conflicto entre ellas luego de que fueran compañeras de encierro en el reality Tierra Brava de Canal 13.

Según Aránguiz, los palabreos que se formaban en el programa de telerrealidad eran por qué Castro no se bañaba.

«Te veía todos los días cómo metías las manos en la cocina, después te ibas a los matorrales con el Uriel haciendo tú ya sabes qué… y después con esas manos te ponías a hacer galletitas para todos, por el pelo te corría la grasa», comentó en aquella ocasión.

En ese sentido, en las últimas horas volvió a referirse a la ex de «El Futuro fuera de Orbita», esto en el programa Sígueme de TV+.

Daniela Aránguiz arremete sin filtro contra Dani Castro tras su participación en Fiebre de Baile

«Ahora estoy súper contenta por la Daniela Castro, encuentro que es una excelente bailarina. Lo que más me pone contenta es que por fin se bañó debajo de esa lluvia. Imagínate, se pudo lavar el pelo, le corría el agua por el cuerpo», partió diciendo.

Además, agregó que: «Todo el pelo… Bob Esponja, te lo juro. Estoy muy contenta por ella, porque fin tocó ese cuerpo y ese pelo agua, que harta falta le hacía».

Sus compañeros del espacio televisivo reaccionaron rápidamente luego de las tajantes declaraciones.

«Me pueden empezar a cortar de estas imágenes, sacarme», cerró Michael Roldán entre risas.

También puedes leer en Radio Corazón: La predicción de Latife Soto que preocupa a Chile y el mundo: Vaticinó muerte de reconocido artista que se presentará pronto en el país