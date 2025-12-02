Revelan el motivo que habría marcado la salida de Paulina Nin de Hay que decirlo: «Se ponen un poco celosos…»

Un remezón afectó a canal 13 en las últimas horas, luego de que se revelara que dos importantes panelistas de Hay que decirlo no seguirán en el programa.

Los integrantes son Paulina Nin y Francisco Halzinki, quienes ya no serán parte del espacio de espectáculos conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Es relevante destacar que no se dieron a conocer los detalles de esta desvinculación, no obstante, ya existen rumores relacionados a la comunicadora y el experto en realities.

En ese contexto, Sergio Rojas dio a conocer en Que te lo digo que habló con una fuente, y que la partida de Paulina Nin se debió a la mala relación con la productora ejecutiva del programa: Pamela Díaz Sanhueza.

Según le contaron a Rojas, Paulina Nin no estaba del todo contenta. Además, había tenido varios desacuerdos con sus propios compañeros

Aclaran salida de Paulina Nin de Hay que decirlo

Siguiendo por esa línea, desde Zona Latina se comunicaron con Óscar Olea, quien es manager de Paulina Nin.

“Esto es un mutuo acuerdo, no es un despido como lo están señalando algunos medios. Es algo que ya se estaba viendo desde antes», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Paulina está súper tranquila, he estado hablando con ella. Tienes que pensar que estar en dos canales, obviamente que el canal va a quererla como su rostro en un lado. Que esté en dos lugares, a veces los canales se ponen un poquito celosos, las jefaturas de programación».

Asimismo, aclaró el tema: «esto ya se venía conversando y como fue mutuo acuerdo, Paulina decidió quedarse con TVN. También tiene proyectos, ella es de una línea de otro perfil. Yo creo que no es que no le acomode Hay Que Decirlo, es que estar hablando de familias de niños, de peleas, farándula, no le acomoda mucho. Yo, como Óscar Olea, la veo más en un programa como el del Huevo, en TVN», cerró.

