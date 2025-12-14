«Lipigas por Kast #NoMigrantesDelincuentes»: Reportan polémico mensaje que la app Lipigas envió a usuarios en las Elecciones Presidenciales

Los usuarios en las redes reportaron una polémica situación, esta mañana. Resulta que miles de personas despertaron con una notificación de la app móvil de Lipigas, que contenía un controversial mensaje.

Según el propio texto, este sería de apoyo a José Antonio Kast, con un mensaje que muchos usuarios en X tildaron de odio, xenófobo, fascista e incluso ilegal. Además, la candidata Jeannette Jara presentó una denuncia al respecto.

Reportan polémico mensaje que la app Lipigas envió a usuarios en las Elecciones Presidenciales

El mensaje en cuestión, era el siguiente: «Lipigas por Kast #Evópoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país!»

Sin embargo, eso no fue todo, ya que estaba acompañado con los hashtags: «#ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz», cerraba el mensaje, con firma incluida que reforzaba el texto..

Sin embargo, Jeannette Jara se pronunció en sus redes sociales. La candidata aseguró que interpuso una denuncia contra Lipigas, en el Servel. Esto por el «envío de mensajes políticos fuera de plazo legal de campaña«.

Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias. Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la… pic.twitter.com/tVBdxtzIuE — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Al respecto, Lipigas lanzó una declaración pública, aclarando la polémica situación: «La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía».

«Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio», agregaron.

Por último, desde la empresa señalaron: «El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido».

