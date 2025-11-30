«Chile no se cae a pedazos»: La reflexión de José Antonio Neme tras superar con creces la meta en la Teletón

Anoche tuvo lugar el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional. Con un espectáculo lleno de grandes artistas, como Myriam Hernández, Pablo Alborán, Grupo Zúmbale Primo, Jean Paul Olhaberry, Stefan Kramer y Paulina Rubio.

Tras una mágica jornada, llegó el momento de la verdad, el último cómputo de la Teletón. La euforia fue total cuando se leyó la cifra de $44.253.268.546, casi 4 mil millones más de lo que era la meta para este año.

La reflexión de José Antonio Neme tras superar con creces la meta en la Teletón

Pese a que se veía complicado, se logró superar la meta de la Teletón, con un amplio margen, y una cantidad de dinero histórica. Luego de terminar el evento, José Antonio Neme habló en conferencia de prensa:

«Este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones, y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos, ni estamos pasando por una crisis profunda, ni hay una desmoralización de la nación».

«¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre«, agregó el comunicador, respecto a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales.

En conversación con los medios, Neme destacó que Chile sigue siendo un país solidario y resiliente, y que puede organizarse como lo hizo anoche.

Para cerrar, José Antonio Neme reflexionó al respecto: «Chile es un país que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado. Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello».

