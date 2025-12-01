¡Terremoto en Canal 13! Aseguran que dos populares figuras fueron desvinculadas del programa «Hay que decirlo»

En las últimas horas, una noticia sacudió a Canal 13. Dos reconocidos rostros del programa de espectáculos «Hay que decirlo» fueron desvinculados del espacio televisivo.

Quien reveló la información fue Cecilia Gutiérrez, periodista de espectáculos que se especializa en farándula, y que desveló la información a través de sus redes sociales.

Sorpresivas bajas en Hay que decirlo de Canal 13

La panelista de Primer Plano aseguró que Paulina Nin y Francisco Halzinki, popularmente conocido como experto en reality, fueron desvinculados del espacio el pasado viernes.

Además, el medio La Cuarta señaló que se contactó con Canal 13, confirmando los dichos de Cecilia Gutiérrez. También, informaron que no se les hará una despedida en vivo.

Es importante destacar que Paulina Nin también es panelista del programa de TVN, El Medio Día.

Por su lado, Francisco Halzinki habría llegado por sus conocimientos en los programas de telerrealidad, esto en el marco de Mundos Opuestos. Sin embargo, se quedó como panelista.

¿Cómo queda el programa? Con las dos recientes bajas, Hay que decirlo quedaría conformado por Willy Sabor, Gissella Gallardo, Matías Vega y Manu González. En la conducción se mantendrán Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

No es primera vez que se ven movimientos en Hay que decirlo, y es que el programa ha tenido varios integrantes que ya no están, entre ellos Arturo Longton, Valentina Saini, Luis Mateucci y Felipe Vidal.

