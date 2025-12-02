Conmoción en la radio: Muere icónico locutor radial a los 79 años tras lucha contra el cáncer

La mañana de este martes se confirmó una noticia que golpeó fuerte al mundo de las comunicaciones: el fallecimiento de Juan Antonio Rojas Morales, el querido locutor que durante décadas fue conocido simplemente como “El Cachirupi”. Tenía 79 años y su partida generó inmediata conmoción entre auditores y colegas.

Luto en las comunicaciones: Muere Juan Antonio Rojas Morales

Juan Rojas Morales, una voz emblemática de Radio Punto 7, llevaba dos años fuera del aire debido al cáncer que enfrentaba con profunda convicción. De hecho, su última aparición televisiva fue en el matinal Nuestra Casa de Canal 9, donde habló abiertamente de su proceso. “Esperando y teniendo fe en Dios de que le vamos a ganar (al cáncer)”, expresó en esa oportunidad. También reconoció que el apoyo del público le entregaba “nuevas energías para seguir luchando con esta enfermedad”.

Su historia profesional estuvo marcada por la perseverancia. Antes de llegar a los medios, trabajó en distintos oficios y, durante la dictadura militar, vivió un periodo de exilio en Argentina. A su regreso, en los años 80, decidió abrirse camino en las comunicaciones.

Su primera experiencia fue como reportero en Radio Interamericana, para luego continuar en Radio Caracol. Con el tiempo, consolidó una trayectoria de más de cuatro décadas que incluyó pasos por Radio Bío Bío, Radio El Carbón y finalmente Radio Punto 7, donde se transformó en una voz inconfundible para miles de auditores.

