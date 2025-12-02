Aparece «repartidor» en programa de Rodrigo Sepúlveda y su presencia lo dejó sin palabras: Resultó ser un reconocido deportista nacional

El más reciente capítulo de Te Lo Cedo dejó una postal inesperada: Tomás de Gavardo irrumpió en pleno estudio, haciéndose pasar por repartidor, montado en su moto Gogoro y con casco puesto, mientras Rodrigo Sepúlveda intentaba entender qué ocurría. La escena, preparada por la producción para presentar el episodio, desató risas y marcó el tono del encuentro.

Pero la broma fue solo la puerta de entrada a una conversación mucho más profunda. El piloto chileno, flamante ganador del Rally de Marruecos, se sinceró con Sepu sobre su presente deportivo y el intenso proceso de preparación de cara al Rally Dakar, desafío que asume como uno de los más importantes de su carrera. Habló de su rutina, de los cambios que ha debido hacer en su vida y de la presión que conlleva competir al más alto nivel del rally mundial.

La inesperada revelación de Tomás de Gavardo

Además, abrió una ventana a su lado más personal: sus motivaciones, el legado familiar que lo impulsa y las metas que mira a largo plazo. En ese punto, soltó una revelación que sorprendió al conductor: De Gavardo no descarta convertirse algún día en Ministro del Deporte. Un objetivo que, según contó, nace de su interés por impulsar el desarrollo del deporte motor y apoyar a nuevas generaciones.

El capítulo ya está disponible a través de NotTV en Zapping, donde se puede ver la entrevista completa. Los fanáticos del deporte tuerca —y del estilo siempre frontal de Sepu— encontrarán un episodio que mezcla humor, sinceridad y una mirada íntima a uno de los nombres más prometedores del rally chileno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zapping Not TV (@zappingnottv)

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Terremoto en Canal 13! Aseguran que dos populares figuras fueron desvinculadas del programa «Hay que decirlo»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google