Sammis Reyes es lapidado en redes sociales tras controversial comentario a semanas del nacimiento de su hija: «No voy a parar hasta…»

El pasado miércoles, el deportista Sammis Reyes estuvo presente en el programa País ADN, donde presentó un programa deportivo, el que otorgara 100 becas para jóvenes de entre 14 y 25 años.
Además, también se refirió a su paternidad, y como ha vivido este nuevo proceso.
“No hay nada que se acerque a la sensación de cuando la Emilia me dijo que estaba embarazada. Es el momento más feliz de mi vida”, comenzó diciendo en la entrevista.
Además, el ex jugador de la NFL reveló que si bien no ha tenido grandes problemas, él desafió de la paternidad, se vive de otra manera.
“Ser papá te cambia para siempre. Lo tomo con responsabilidad, amor y mucho cariño», explicó.
Asimismo, adelantó que piensa en agrandar su familia: «Por supuesto, van a venir más. No voy a parar hasta que me salga un hombrecito», señaló.
Sin embargo, destacó que actualmente está «disfrutando esta bendición que viene en camino».
«El gimnasio entrega disciplina, confianza y comunidad. Si puedo aportar un granito de arena, lo voy a hacer», cerró, enfatizando en que ser papá le ayudo para pensar en impactar de buena manera en las futuras generaciones.
Reacciones en redes sociales al comentario de Sammis Reyes
El comentario de Sammis Reyes no pasó desapercibido, y en redes sociales los cibernautas no lo dejaron pasar.
Fue a través de X (ex twitter) donde varios usuarios encontraron «desatinados» los dichos del deportista, y no demoraron en criticarlo duramente.
«Abre la boca y dice algo funable», «A ese gallo lo cancelan hasta por respirar», «Aún no nace la niña y ya es segunda ante alguien que ni existe. Que horrible», «flor de papi», «Que desafortunado su comentario» y «comentario del siglo pasado».
También puedes leer en Radio Corazón: El insólito motivo que dejó a Naya Fácil sin cumpleaños y llorando frente a sus seguidores: «Un poco de humanidad»
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.