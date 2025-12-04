Filtran antecedente que apunta a una supuesta deslealtad tras la salida de importante rostro de Canal 13

La reciente salida de Paulina Nin y Francisco Halzinki de Hay que decirlo, siguen causando controversia en el mundo del espectáculo.

Si bien la noticia se informó hace algunos días, las versiones sobre lo que pasó realmente se siguen multiplicando.

Según consignó La Cuarta, la primera explicación señalaba que la productora ejecutiva del espacio, Pamela Díaz Sanhueza, habría tenido una mala relación con la animadora, motivo de la desvinculación.

A esto, se suma otra teoría. Un eventual quiebre con parte del equipo. Fue en el programa «Que te lo digo», donde aseguraron que Nin habría manifestado molestias respecto a Gisella Gallardo y el propio Halzinki.

Sin embargo, la propia Paulina salió a frenar las especulaciones. A través de un video en Instagram, desmintió tajantemente esa versión, aclarando que su partida obedecía únicamente al cierre de un ciclo y destacó que mantiene una buena relación con todos sus compañeros.

Surgen nuevas versiones tras salida de Paulina Nin de Hay que decirlo

Pese a estas declaraciones, una nueva arista comenzó a circular. De acuerdo a información entregada por Fotech, habría un antecedente interno que explicaría el trasfondo de su salida. Esta situación se remontaría a agosto de 2025, cuando los animadores Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez viajaron a China por un compromiso comercial asociado a un auspiciador.

Durante la ausencia de ambos, Paulina Nin asumió la conducción del programa de manera temporal. No obstante, fuentes del canal aseguraron que la comunicadora habría mostrado interés en quedarse de forma definitiva en ese rol. Esta intención no habría sido bien recibida por los animadores titulares, quienes, según estas versiones, calificaron la actitud como «desleal».

Ese conflicto habría sido determinante para que su salida se realizara “de mutuo acuerdo”. De todas formas, cabe recordar que Paulina Nin continúa vigente en televisión como panelista de El Medio Día en TVN.

