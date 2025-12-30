Tras mediática ruptura: famoso comediante nacional se casó con su nueva pareja luego de dos años de relación

Un reconocido comediante chileno decidió cerrar el año con una noticia inesperada.

Se trata de Daniel Alcaíno, quien contrajo matrimonio con Catalina Infante en una íntima ceremonia realizada el pasado 20 de diciembre, a pocos días de Navidad.

La información fue confirmada por Cecilia Gutiérrez, quien compartió el anuncio a través de sus redes sociales. «Daniel Alcaíno se casó el 20 de diciembre pasado», escribió. Además, publicó una serie de imágenes donde el también actor aparece vestido con un traje azul, mientras la novia luce un vestido blanco de líneas elegantes.

Las primeras señales de matrimonio circularon gracias a Paloma Elgueta. La comediante difundió registros del momento en redes sociales, donde se ve a Catalina Infante caminando hacia el altar del brazo de un hombre mayor. Al frente, Alcaíno la espera con un terno oscuro y visiblemente emocionado.

Junto a una fotografía de los recien casados, la comediante escribió: «¡Vivan los novios! ¡Peter Veneno háganse felices!».

Tras mediática ruptura: Daniel Alcaíno vuelve a contraer matrimonio

Este nuevo episodio personal llega dos años después del quiebre entre Daniel Alcaíno y la actriz Berta Lasala. La separación se hizo pública en 2023, luego de más de 20 años de relación y un hijo en común, Emilio.

En aquel momento, Lasala aclaró que la decisión fue de mutuo acuerdo y en buenos términos. Por otro lado, la relación con Catalina Infante se conoció públicamente a principios de año del 2024, durante la ceremonia de los premios Caleuche. Esa noche, la pareja se mostró cercana y selló su vínculo con un beso, justo cuando el actor celebraba su premio a Mejor Actor en una serie por La sangre del camaleón, según consignó ADN.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocido músico chileno se encuentra en coma inducido tras sufrir grave accidente automovilístico

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google