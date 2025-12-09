Radio ADN advierte suplantación: envían correos con acusaciones falsas de derechos de autor

Las estafas no discriminan, y esta vez, Radio ADN se convirtió en blanco de suplantación.

Durante los últimos días, la emisora ha recibido múltiples advertencias de auditores que aseguran haber recibido correos electrónicos utilizando indebidamente su nombre. Estos mensajes buscan presionar a los usuarios con acusaciones inventadas.

¿Qué se está denunciando?

Según consignó Radio ADN, varias personas han sido acusadas mediante correos de violar derechos de autor pertenecientes a la radio. Los estafadores acompañan estas advertencias con documentos adjuntos y una supuesta “carta legal” en PDF escrita en portugués bajo el título “Prova de Violação de Direitos Morais”.

En los mensajes se afirma que el destinatario habría utilizado material de la emisora sin permiso y que, si no responde, se iniciarán acciones judiciales. Incluso se incluye una “invitación” para una reunión virtual fijada para el 3 de diciembre de 2025, con el fin de darle mayor credibilidad a la amenaza.

Sin embargo, desde Radio ADN aclararon que todo esto corresponde a un intento de phishing. La radio subraya que no envía notificaciones legales desde cuentas externas ni mediante enlaces de calendario, por lo que cualquier mensaje de ese tipo debe considerarse fraudulento.

La recomendación principal es no abrir adjuntos ni pinchar enlaces. También es importante verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la emisora. En caso de recibir un correo sospechoso, lo ideal es marcarlo como spam o intento de estafa y evitar cualquier tipo de interacción.

