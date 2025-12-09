Chile se llena de duelos: llega la primera Liga de Cartas Pokémon con influencers, músicos y una final épica

¡Atención auditores de Radio Corazón fanáticos de Pokémon! Si alguna vez soñaron con ver una competencia épica al estilo de los campeones de Kanto, ese momento llegó. Por primera vez en Chile se realizará una liga oficial que reunirá a los mejores jugadores del país, junto a influencers, comunicadores y rostros del entretenimiento. La Liga Pokémon de Kanto – Primera Edición, un evento que promete marcar un antes y un después para la comunidad del Trading Card Game.

La iniciativa es organizada por Kanto, la banda familiar que se ha ganado el cariño del público gracias a sus canciones originales inspiradas en el mundo Pokémon, y por Big Bang Copac, distribuidores de artículos de entretenimiento. Ambos unen fuerzas para levantar una competencia que busca encontrar a los entrenadores más estratégicos y habilidosos del territorio nacional.

Chile y su primera Liga de Cartas Pokémon

La convocatoria es abierta para todos quienes quieran demostrar su talento en las clasificatorias oficiales realizadas en tiendas especializadas de Santiago y regiones.

Zoides, Collector Center, Playset, Juegomanía, Moi Juegos, Funnyko Store y dos tiendas de regiones (RocketTCG de Villa Alemana y Suna Senso de Chillán).

De allí saldrán los jugadores que se enfrentarán en la gran final presencial el domingo 13 de diciembre, entre las 12:00 y 18:00 horas, en el Hard Rock Café Santiago. La jornada mezclará música, cultura pop, duelos intensos y el fanatismo que Pokémon ha cultivado por más de 25 años.

Además, cuenta con premios de lujo, que corresponden a un Golden Ticket para utilozar en las tiendas asociadas: Desde un millón de pesos a trescientos mil pesos.

La final contará con invitados especiales como los Hermanos Cifuentes, Juanito Ayala, Tomás Leiva, El Socias y reconocidos creadores de contenido. Y como broche de oro, habrá música en vivo a cargo de los propios organizadores. Kanto, banda que en apenas un año ya suma escenarios de peso como Lollapalooza. Comic Con, Festigame y Expogame, y que llega al evento a semanas del lanzamiento de su nuevo disco.

