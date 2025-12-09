En la reciente edición de Primer Plano, se discutió sobre la ausencia de Cecilia Bolocco en la Teletón.

La animadora confirmó a ADN que este año no recibió invitación para participar en la campaña solidaria.

El dato sorprendió sobre todo porque Bolocco sugirió que la decisión podría relacionarse con su rol como figura visible de otra causa, ya que encabeza la fundación Oncológica.

Ante ese escenario, Cecilia Gutiérrez aportó un dato que impactó a todos. Aseguro que, además de esta posible razón, Bolocco habría tenido una seria disputa con Don Francisco.

El conflicto entre Cecilia Bolocco y Don Francisco

“Ella está distanciada de Mario Kreutzberger, se pelearon, por eso ella no fue invitada a la Teletón, ella tenía la intención de participar si es que fuera así”, aseguró la periodista.

Luego añadió que “incluso en alguna oportunidad, antes de la Teletón, Mario Kreutzberger se había negado a compartir pantalla con ella en Canal 13, en una promoción de la Teletón”.

Gutiérrez también recordó una entrevista que Bolocco habría ofrecido en octubre de 2024. Según dijo, ese momento marcó el inicio de la fractura.

“Lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile“, comentó Bolocco en esa ocasión. La crítica no habría caído nada bien entre los encargados de las 27 Horas de Amor.

