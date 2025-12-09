¡No va más! Confirman cierre de canal nacional con más de 20 años de historia: varios despidos de por medio

Después de más de dos décadas en pantalla, Universidad Autónoma de Chile Televisión (UATV) confirmó su cierre definitivo en la Araucanía.

La señal nació en 2001 bajo el nombre de Canal 2 Temuco y terminó sus operaciones tras 22 años de presencia local.

Canal televisivo nacional confirma su cierre

La estación explicó a través de un comunicado que tomó la decisión por los profundos cambios al mercado audiovisual. Apuntaron a la llegada de nuevas tecnologías, aumento de las exigencias técnicas y la transformación de los hábitos de consumo. Según la declaración, el modelo tradicional de UATV dejó de ser sostenible.

El cierre afectó de inmediato al equipo del canal. Medios regionales informaron que más de 20 trabajadores quedaron sin empleo. La medida también golpea a la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile, que usaba UATV como espacio de prácticas y pasantías para los estudiantes.

En el texto, la estación destacó su legado. «Este cierre no borra la historia construida ni el impacto alcanzado. Por el contrario, pone en valor más de dos décadas de trabajo profesional, compromiso con la comunidad y aporte significativo a la comunicación regional», comunicaron.

Además, agradecieron a quienes fueron parte del proceso: «Agradecemos a todas las personas, profesionales de las comunicaciones, equipos y audiencias que hicieron posible este recorrido y que fueron parte fundamental de la trayectoria de UATV», cerraron.

