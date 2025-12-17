Conmoción en la música nacional: Muere Lautaro “Taby” López, histórica voz de Pachuco y la Cubanacán

La música tropical chilena está de luto. Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Lautaro “Taby” López, reconocido cantante y una de las figuras más emblemáticas de la cumbia nacional. El artista murió a los 72 años, luego de atravesar un complejo estado de salud que se agravó en los últimos días.

Lautaro López fue, por más de cuatro décadas, la inconfundible voz de Pachuco y la Cubanacán, agrupación fundamental en la historia de la cumbia en Chile. Con su carisma sobre el escenario y un timbre vocal fácilmente reconocible, “Taby” se convirtió en un referente indiscutido del género, acompañando a varias generaciones con canciones que marcaron fiestas, celebraciones y escenarios a lo largo del país.

Su trayectoria estuvo profundamente ligada al éxito y consolidación de la banda, con la que recorrió innumerables ciudades y festivales, manteniéndose activo durante años y defendiendo con orgullo la identidad de la cumbia chilena

NOTICIA EN DESARROLLO…

