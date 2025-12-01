Popular rostro de TV contrajo matrimonio con su pareja 18 años menor: «Que viva el amor…»

Un reconocido rostro televisivo sorprendió al celebrar su matrimonio con su pareja 18 años menor.

El hombre en cuestión es el meteorólogo Eduardo Sáez, quien se casó con su pareja Angelina Abarca el fin de semana pasado.

La pareja, que se conoció a través de redes sociales en el año 2019, utilizó su Instagram para compartir afectuosos registros de su matrimonio.

Tras cinco años de relación: Eduardo Sáez se casó con su pareja

Fue durante el fin de semana pasado cuando el hombre del tiempo contrajo matrimonio con Angelina Abarca. Su romance se hizo público en enero del año 2020.

En el año 2022 se emitió un capítulo de la Divina Comida donde Eduardo Sáez hablaba de su relación. «Hace poco comenzamos a vivir juntos, es el amor de mi vida», comento en aquella ocasión.

Asimismo, su esposa también dio a conocer detalles de como se conocieron: «Fue algo de que era guapo… él me respondió altiro. Era mi amor platónico», contó, revelando que todo comenzó debido a un chat en redes sociales.

Luego de consolidar la relación, Eduardo Sáez se casó con Angelina Abarca y mostró como fue la ceremonia mediante un carrusel de fotos de Instagram.

«Mr & Mrs. 29.Nov.2025», escribió el hombre del tiempo en la bajada. Además, colegas del canal como Roberto Cox y Allison Göhler asistieron a la boda.

Reacción en redes sociales

Como era de esperar, el post tuvo un gran recibimiento y rápidamente sus seguidores se manifestaron a través de redes sociales.

«Hermoso matrimonio! Lo pasamos increíble! Toda la felicidad para ustedes chiquillos», «Felicidades Edu!! Que lindo ha sido verte tan feliz estos años! Que se les multipliquen» y «Tremendo Matri! Emocionante! Muchas felicidades Sra Angelina Que la felicidad reine en tu castillo! Los queremos», fueron algunas de los comentarios.

