La nueva intervención estética que Daniela Aránguiz se realizó en su rostro: Así fue el proceso y resultados

A pocas semanas de celebrar sus 40 años, Daniela Aránguiz volvió a captar la atención en redes sociales. La ex integrante de Mekano compartió registros de una reciente «mantención» estética que incluyó inyecciones en rostro y cuello, y explicó las razones detrás de su elección.

La ex chica reality utilizó sus redes sociales para mostrar parte del proceso desde la clínica estética. A través de una seguidilla de historias, definió el proceso como un gesto de bienestar personal.

Esta fue la intervención estética de Daniela Aránguiz

“Aquí haciéndome mi primer regalo de Navidad, porque no hay nada más lindo que cuidarse”, comentó frente a la cámara.

Durante la sesión, Áranguiz estuvo acompañada por el cirujano estético Cristián Sepúlveda. Junto a él, detalló que el foco del tratamiento apuntó a lograr un aspecto más rejuvenecido, sin cambios drásticos. «Me van a hacer mi mantención de cuellito», explicó mientras se veían los primeros pinchazos en distintas zonas de su cara.

Uno de los aspectos que más interés generó fue la explicación técnica del especialista. Sepúlveda recalcó la importancia de optar por métodos que respeten las facciones naturales y advirtió sobre el abuso de ciertos rellenos. Según indicó, el objetivo es evitar el ácido hialurónico convencional en exceso, ya que «deja las caras como transformers, más cuadradas».

Pese a lo llamativo de las imágenes, Daniela Aránguiz aseguró que la experiencia fue positiva y que «no duele nada».

En la serie de historias, se mostró conforme con el resultado, entregando un mensaje de autocuidado y una buena elección de tratamientos estéticos.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular actor revela diagnóstico de VIH: «Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google