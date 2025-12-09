El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: «Un trasvasije de votos»

El tarotista Sammy Tarot volvió a dar que hablar con una predicción que lanzó días antes de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. En aquella ocasión, sacó aplausos por su exactitud.

“Kast pasa a segunda vuelta, pero con poco margen. Alguien viene con una bandera de orden y control, pero debe disputar puntos. Nos menciona que hay dos hombres disputando”, afirmó el también periodista.

Ahora, a días de la segunda vuelta, Sammy regresó al programa Todo va a estar bien y entregó un nuevo vaticinio.

En su lectura, advirtió que “las batallas no se pierden hasta que se pierden. Yo no puedo decir que alguien va ganando o va avanzando, porque Chile es un país extraño y somos todos resentidos. No nos gusta que nos mientan”.

Además, explicó que «en la carta que yo leí decía que las personas que van a votar están esperando una respuesta inmediata respecto a la expulsión de otras personas”, en referencia a la polémica sobre ciudadanos extranjeros.

Tarotista rompe todos los esquemas con su predicción para la segunda vuelta

«Si ese mensaje no es claro ni tiene el peso de lo concreto, puede haber un cambio a última hora, porque las personas están esperando una reacción real. La promesa real de que al día uno van a salir de Chile las cantidades que él ofreció”, señaló.

El guía espiritual también advirtió posibles tensiones: «Ahí puede ocurrir un despertar de la gente que vote por él; porque si tú le prometes algo a la gente y no lo cumples, ahí puede haber un conflicto muy grande», aseguró.

Siguiendo por esa línea, Juan José Lavín, animador del programa, también sacó las cartas y Sammy entregó una lectura directa: «Al candidato hombre se le están notando demasiado los fallos, por lo mismo, la reina, en este momento, va tomando ventaja. Puede que ser, a última hora, podría haber un trasvasije de votos y yo no daría por ganador a Kast».

“Yo veo que Jeannette Jara se está recuperando”, cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google